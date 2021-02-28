Milli güreşçiler Ukrayna'dan 4 madalya ile dönüyor

Milli güreşçiler Ukrayna Outstanding Güreş Turnuvası'nda 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Güreşte güçlü ülkelerin katıldığı mini dünya şampiyonası düzeyindeki uluslararası turnuvada serbest stilde Avrupa şampiyonu milli güreşçi Süleyman Karadeniz altın, Soner Demirtaş ve Ramazan Sarı ile grekoromen stilde Kerem Kamal gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçiler önümüzdeki hafta 4-7 Mart tarihlerinde İtalya Matteo Pellicone Ranking Series Turnuvası'na katılacak. Milliler daha sonra da 18 Mart'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele edecek.