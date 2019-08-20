Son Dakika Haberleri: Milli güreşçiler yurda döndü
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Milli güreşçiler yurda döndü

1 saat önce

Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 4 bronz madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü.

Milli güreşçiler yurda döndü, System.String[]
Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 4 bronz madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü.
Şampiyonada 60 kiloda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ın da bulunduğu Grekoromen Güreş Milli Takımı kafilesini, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ile güreşseverler çiçeklerle karşıladı.
Şampiyonada elde ettiği büyük başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kerem Kamal, "Zorlu bir şampiyona oldu. Güçlü rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Üçüncü dünya şampiyonluğum olması açısından benim için bu başarı ayrı bir önem taşıyor. Tek hedefim var, o da olimpiyat şampiyonluğu. Bunu başarmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
Genç Grekoromen Milli Takım Teknik Direktörü Muhammet Yücedağ ise "Güreşçilerimizin performansı bizleri mutlu etti. Son Avrupa şampiyonasında iki altın, bir bronz olmak üzere 3 madalya kazanmıştık. Estonya'da madalya sayımızı artırmayı ve takım olarak ilk üçe girmeyi hedeflemiştik. Bir altın, dört bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandık ve dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarının altına imza attık. Tüm sporcularımızı gönülden kutluyor başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Estonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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