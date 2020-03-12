Milli güreşçiler yurda dönüyor

Olimpiyat elemeleri için Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de kamp yapan Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, elemelerin iptal olmasının ardından cumartesi günü yurda dönecekler.



19- 22 Mart tarihleri arasında Macaristan'da yapılması planlanan Avrupa Olimpiyat Elemeleri ile 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan dünya elemeleri korona virüs salgını nedeniyle UWW tarafından dün akşam ertelenmişti. Macaristan'da elemelere katılacak bazı ülke milli takımlarıyla birlikte kamp yapan Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları yaşanan bu gelişme üzerine cumartesi günü Türkiye'ye geri dönecekler. Avrupa ve dünya Olimpiyat elemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda ise net bir tarih belirlenmezken, Avrupa elemelerinin Mayıs, dünya elemelerinin ise haziran ayında yapılması düşünülüyor. Tam tarih ise korona virüs salgınının son durumuna göre ilerleyen günlerde netlik kazanacak. - İSTANBUL