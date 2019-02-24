Milli Güreşçilerden 3 Madalya
17 dakika önce
İSTANBUL / DHAMacaristan Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
İSTANBUL/ DHA Macaristan
Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Györ kentinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde 97 kiloda Fatih Başköy
, finalde ABD
'li Tracy Hancock'a yenilerek gümüş madalya elde etti. 72 kiloda Selçuk
Can ile 82 kiloda Burhan Akbudak ise bronz madalya kazandı.
Turnuvada bugün 60 kiloda Ahmet Uyar
, 67 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Doğan Göktaş ve Emir Can Enez
mindere çıkacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:08 Kaynak: DHA
Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın Golüyle Kazandı!
İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli
6 Haftadır Puana Hasret Olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli'den İstifa Sinyali
Galatasaray, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı