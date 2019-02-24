Son Dakika Haberleri: Milli Güreşçilerden 3 Madalya

Milli Güreşçilerden 3 Madalya

17 dakika önce

İSTANBUL / DHAMacaristan Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milli Güreşçilerden 3 Madalya, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Macaristan Grand Prix Grekoromen Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Györ kentinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde 97 kiloda Fatih Başköy, finalde ABD'li Tracy Hancock'a yenilerek gümüş madalya elde etti. 72 kiloda Selçuk Can ile 82 kiloda Burhan Akbudak ise bronz madalya kazandı.

Turnuvada bugün 60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Doğan Göktaş ve Emir Can Enez mindere çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:08 Kaynak: DHA

Spor
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