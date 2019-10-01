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Milli güreşçilerden Başkan Acar'a ziyaret

14 dakika önce

U15 Serbest Güreş Milli Takımı, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Milli güreşçilerden Başkan Acar'a ziyaret, System.String[]

U15 Serbest Güreş Milli Takımı, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.


Bulgaristan'ın Sofya kentinde 3-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçiler, antrenör Halil Yılmaz ile Başkan Acar'a makamında ziyarette bulundu.

Başkan Acar, şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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