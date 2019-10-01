Milli güreşçilerden Başkan Acar'a ziyaret
14 dakika önce
U15 Serbest Güreş Milli Takımı, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:12 Kaynak: AA
U15 Serbest Güreş Milli Takımı, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.
Bulgaristan'ın Sofya kentinde 3-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçiler, antrenör Halil Yılmaz ile Başkan Acar'a makamında ziyarette bulundu.
Başkan Acar, şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı diledi.
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