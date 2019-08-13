Son Dakika Haberleri: Milli güreşçilerin bayram mesaisi
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Milli güreşçilerin bayram mesaisi

14 dakika önce

Dünya Şampiyonası için Bolu Aladağ'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kurban Bayramı'nda da hazırlıklarını sürdürdü.

Dünya Şampiyonası için Bolu Aladağ'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kurban Bayramı'nda da hazırlıklarını sürdürdü.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek şampiyona için Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde bulunan milliler, milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde antrenmana çıktı.
Bu arada kampı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çalışmalar hakkında Bora'dan bilgi aldı.
Antrenman yapılan salona geçen Aydın, burada bayramlaştığı güreşçilere baklava ikram etti, sporcularla sohbet etti.
Aydın, antrenörler ve güreşçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 08:09 Kaynak: AA
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