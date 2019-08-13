Milli güreşçilerin bayram mesaisi

Dünya Şampiyonası için Bolu Aladağ'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kurban Bayramı'nda da hazırlıklarını sürdürdü.

Dünya Şampiyonası için Bolu Aladağ'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kurban Bayramı'nda da hazırlıklarını sürdürdü.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek şampiyona için Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde bulunan milliler, milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde antrenmana çıktı.

Bu arada kampı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çalışmalar hakkında Bora'dan bilgi aldı.

Antrenman yapılan salona geçen Aydın, burada bayramlaştığı güreşçilere baklava ikram etti, sporcularla sohbet etti.

Aydın, antrenörler ve güreşçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kimseye aldırış etmeyen çift, cadde ortasında ilişkiye girdi

Taksim Meydanı yeniden düzenleniyor! Öneri projeler için yarışma yapılacak

İspanyol tenor Domingo'ya cinsel taciz suçlamasında bulunuldu

Tartıştığı ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü