Milli güreşçinin ağır yaralandığı kazada 4 yakını hayatını kaybetti - Son Dakika

Milli güreşçinin ağır yaralandığı kazada 4 yakını hayatını kaybetti

Milli güreşçinin ağır yaralandığı kazada 4 yakını hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 22.08.2023 12:54

Manisa'nın Salihli ilçesinde, içerisinde Milli Güreşçi Beytullah Sarı'nın da bulunduğu araç, bariyerlere çarparak alev aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, içerisinde Milli Güreşçi Beytullah Sarı'nın da bulunduğu araç, bariyerlere çarparak alev aldı. Araçta bulunan milli sporcu babası, kardeşi ve 2 yakını hayatını kaybederken, kendisi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Avrupa ve Türkiye'de sayısız başarıları buluna milli güreşçi Beytullah Sarı'nın da içerisinde bulunduğu araç, sabah saat 04.30 sıralarında Manisa'nın Salihli ilçesi yakınlarında bilinmeyen bir sebepten bariyerlere çarparak alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada milli güreşçi Beytullah Sarı ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, güreşçi kardeşi Burak Sarı, babası Bekir Sarı, yakınları Adem Yüce ve Oktay Yüce ise hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan milli güreşçinin Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde düzenlenen Yunt Dağı Yağlı Güreşlerinden memleketi Kula'ya dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Manisa Şehit Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Tragger, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milli güreşçinin ağır yaralandığı kazada 4 yakını hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli güreşçinin ağır yaralandığı kazada 4 yakını hayatını kaybetti - Son Dakika
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