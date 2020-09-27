Milli güreşçinin 'drone'li evlilik teklifi turizmci nişanlısını sevince boğdu - Son Dakika

Antalya'da milli güreşçi Ali Cansev (33), ziyaretine gittiği turizmci nişanlısına drone ile indirdiği yüzük kutusundan verdiği yüzükle evlilik teklifi yaptı.

Finike ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki milli güreşçi Ali Cansev, Kaş'ta turizmle uğraşan nişanlısı Huri Sevim Yaşar'ı otelinde ziyarete gitti. Otelde bir süre sohbet eden çift, ardından birlikte kahve içti. Cansev, bu arada otelin üzerinde gezinen droneden haberi olmayan nişanlısını dışarıya çıkardı. Cansev, aşağıya inen droneye kurdele ile bağlı yüzük kutusunu alarak nişanlısına evlilik yüzüğünü uzattı.

Büyük şaşkınlık yaşayan turizmci, evlilik teklifine 'evet' diyerek karşılık verdi. - ANTALYA