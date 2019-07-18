Milli güreşçinin hedefi dünya şampiyonluğu

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Eski spor spikeri Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile görüntülendi

Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş

Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde