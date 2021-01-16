- Milli güreşçiye moral ziyareti - Son Dakika

- Milli güreşçiye moral ziyareti

16.01.2021 11:56

- Milli güreşçiye moral ziyareti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren Milli Güreşçi Umur Aybey'i evinde ziyaret etti.

- Milli güreşçiye moral ziyareti

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediye spor bünyesinde çalışmalarını sürdüren Milli Güreşçi Umur Aybey'i evinde ziyaret etti. Başkan Aktaş, genç yaşına rağmen birçok başarı elde eden Aybey'den olimpiyat dereceleri beklediklerini söyledi.

Bursa'nın altyapısından üstyapısına kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyespor aracılığıyla sporun ve sporcuların yanında olmaya devam ediyor. Salgın dolayısıyla kısıtlı imkanlarla çalışmalarını sürdüren sporcuları evlerinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş onlara moral desteği veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyespor'un Milli Güreşçisi Umur Aybey'i ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, genç sporcuyla sohbet etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarete, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, antrenör ve kulüp yöneticiler de katıldı.

Büyükşehir Belediyespor'un güzel işlere imza atmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, Belediyespor çatısı altında spor yapan gençleri evlerinde dönem dönem ziyaret ettiklerini belirtti. Güreşin ata sporu olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Güreş aslında Bursa'da da çok eski tarihlerden beri var olan bir spor dalıdır. İnşallah salgın süreci tamamladığında güreş sporunu tekrar canlandırmak adına özel bir gayret göstereceğiz. Umur Aybey bizim milli sporcumuz. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği okuyor. Dededen ve babadan güreş sporunun içinde yetişmiş biri. Henüz 20 yaşında ve biz ondan büyük başarılar bekliyoruz. Daha önce Balkan Şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü, Dünya beşinciliği elde etti. Ama biz ondan olimpiyat dereceleri de bekliyoruz" dedi.

Bursa'da olimpiyat derecesi elde eden sporcu çıkmasının tüm şehri sevindireceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Hatice Kübra İlgün bizi tekvandoda gururlandırıyor. Biz yeni gururları da bünyemize eklemek istiyoruz. Umur da bunun adaylarından biri. Başarılar diliyorum. Anne ve babasına da böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Bursa olarak onun başarılarıyla övüneceğiz" diye konuştu.

Milli Güreşçi Umur Aybey ise, ziyaretinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Uzun zamandır güreş sporuyla uğraştığını, Belediyespor'dan destek görmenin kendisi gibi tüm genç sporcuları mutlu ettiğini ifade eden Aybey, daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

- Milli güreşçiye moral ziyareti
- Milli güreşçiye moral ziyareti
- Milli güreşçiye moral ziyareti
- Milli güreşçiye moral ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Milli güreşçiye moral ziyareti - Son Dakika


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