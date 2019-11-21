Milli gurur! Savunmayla tarihe geçtik...

2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, savunma performansıyla tarihe geçti. H Grubu'nda kendi evinde oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren diğer 54 takımı geride bıraktı.



Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa Şampiyonası elemelerinde son 20 yılda sahasında gol yemeyen 5 milli takımdan biri oldu. Söz konusu süreçte İspanya eURO 2000, Fransa ve Hırvatistan eURO 2004, İtalya ise eURO 2012 elemelerinde kalesini iç sahada gole kapattı.



10 MAÇIN 8'İNDE GOL YEMEDİ



GRUPTAKİ 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Ay yıldızlılar, İzlanda'dan 2, Fransa'dan ise 1 gol yedi. A Milli Takım bu performansla, gruplardaki 55 ülke içerisinde kalesini 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını da aldı.



TEK RAKİBİMİZ BELÇİKA



A Milli Futbol Takımı, eURO 2020 elemeleri'nde en az gol yiyen iki ülkeden biri oldu. Ay yıldızlı ekip, savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken, Belçika'yla aynı sayıda gol yedi (3).

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