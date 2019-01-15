Milli Gururumuz Sümeyye Boyacı Yeni Başarılara Hazılanıyor

Hollanda, İtalya, Avusturalya, Amerika gibi ülkelerde 10 uluslararası yarışın gerçekleşeceği yıl içinde "Ana Sponsor Bursa Kebap Evi" nin desteği ile yurt dışı yarışlarına katılacak olan Sümeyye Boyacı, Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam ederek dünya şampiyonu olmaya hazırlanıyor.

Sümeyye'nin başarılı hikayesini ekranlardan gören ve buna kayıtsız kalamayan Bursa Kebap Evi; 2019 yılında Sümeyye Boyacı' nın her alandaki çalışmalarını destekleyeceğini ve tüm hedeflerini gerçekleştirmesi konusunda Sümeyye'nin yanında olacağını açıkladı. Bursa Kebap Evi Ana Sponsorluğunda yoluna daha güçlü devam edecek olan Sümeyye Boyacı " Bedensel Engelliler Spor Federasyonu desteğiyle ile katıldığım yarışlar dışında Türkiye'yi temsil etmek istediğim fakat katılamadığım önemli uluslararası organizasyonlar oluyor. Birincilikle ayrılacağımdan emin olduğum bu yarışlara artık Bursa Kebap Evi desteğiyle katılabileceğim" diyor.