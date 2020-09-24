Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı - Son Dakika

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı, System.String[]

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK Toplantısı'nın ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birliği, beraberliği ile Türkiye'nin bekasını tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı

yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında

Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi.

Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları

üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetlerinin de ele alındığı belirtilen bildiride, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da

kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması

hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.

Gayrı askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere

uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler

aklıselime davet edilmiş, bölgedeki doğal kaynakların adilane bir

şekilde paylaşımı konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle

diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin

yanında yer alan Türkiye'nin, doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de

aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak

üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu

ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve

menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur.

Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve

istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin, bu ülkelerin barışa ve

refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir.

Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve

kaynaklarını gasbeden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile

bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet

edilmiştir."

Doğu Akdeniz, Türkiye, Türk, Mgk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı - Son Dakika


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