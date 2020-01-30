Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde ABD ve İran'a itidal çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde ABD ve İran'a itidal çağrısı - Son Dakika Dünya

Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde ABD ve İran'a itidal çağrısı

6 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, ABD ile İran arasındaki gerginlikten duyulan endişe dile getirildi. Bildiride Suriye'deki gelişmelere de geniş yer verildi.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde ABD ve İran'a itidal çağrısı, System.String[]

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Özellikle Suriye'de etkin olan devletlerle varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, milli güvenlik açısından önem arz eden iç ve dış meselelerin etraflıca ele alındığı, 2019'un güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ve 2020'de meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bu kapsamda alınabilecek tedbirlerin müzakere edildiği kaydedildi.

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Suriye, İdlib, Mgk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:49 
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