Milli Güvenlik Kurulu Bildirisinden: "Münbiç ve Fırat'ın Doğusu Terör Örgütlerinden Temizlenmeden...
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IHAAW205327-GEN/20-03-2019- Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden: "Münbiç ve Fırat'ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye'de barış için gayretlere kararlılıkla devam edilecek, terör koridoruna asla izin verilmeyecek.
IHAAW205327-GEN/20-03-2019
- Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden: "Münbiç
ve Fırat
'ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye
'de barış için gayretlere kararlılıkla devam edilecek, terör koridoruna asla izin verilmeyecek." 20.03.2019 20: 53: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:59 Kaynak: İHA
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