Son Dakika Haberleri: Milli Güvenlik Kurulu Bildirisinden: "Münbiç ve Fırat'ın Doğusu Terör Örgütlerinden Temizlenmeden...

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisinden: "Münbiç ve Fırat'ın Doğusu Terör Örgütlerinden Temizlenmeden...

39 dakika önce

IHAAW205327-GEN/20-03-2019- Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden: "Münbiç ve Fırat'ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye'de barış için gayretlere kararlılıkla devam edilecek, terör koridoruna asla izin verilmeyecek.

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisinden:
IHAAW205327-GEN/20-03-2019

- Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden: "Münbiç ve Fırat'ın doğusu terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrar sağlanamaz. Suriye'de barış için gayretlere kararlılıkla devam edilecek, terör koridoruna asla izin verilmeyecek." 20.03.2019 20: 53: 27 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:59 Kaynak: İHA

Mgk, Fırat, Münbiç, Güncel
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