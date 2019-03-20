Son Dakika Haberleri: Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Toplandı.

1 saat önce

IHAAW155150-SIY/20-03-2019- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Toplandı., System.String[]
IHAAW155150-SIY/20-03-2019

- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 20.03.2019 15: 51: 50 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:57 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mgk, Politika
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