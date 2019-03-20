Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Toplandı.
1 saat önce
IHAAW155150-SIY/20-03-2019- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
IHAAW155150-SIY/20-03-2019
- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 20.03.2019 15: 51: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:57 Kaynak: İHA
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