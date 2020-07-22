Milli Güvenlik Kurulu: "Kıbrıs'taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen... - Son Dakika

Milli Güvenlik Kurulu: " Kıbrıs'taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada'da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kati kararlılığımız vurgulanmıştır." - ANKARA