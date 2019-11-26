Son Dakika Haberleri: Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Son Dakika Politika Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. - Son Dakika

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

6 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı., System.String[]

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Mgk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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