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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
6 saat önce
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. - ANKARA
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