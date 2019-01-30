Milli Güvenlik Kurulu Toplandı
1 saat önce
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.40'ta başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:52 Kaynak: AA
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