Son Dakika Haberleri: Milli Güvenlik Kurulu Toplandı

Milli Güvenlik Kurulu Toplandı

1 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.40'ta başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:52 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mgk, Güncel
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