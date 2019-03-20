Son Dakika Haberleri: Milli Güvenlik Kurulu Toplandı

Milli Güvenlik Kurulu Toplandı

1 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:02 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mgk, Güncel
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