Son Dakika Haberleri: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürecek
Son Dakika Dünya Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürecek - Son Dakika Dünya

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürecek

6 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürecek

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürecek, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK)


ardından yayınlanan bildiride Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Mgk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek
Ali Babacan'dan "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar Bağdat'ta 3 ayrı bombalı saldırı: 6 ölü, 11 yaralı Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 04:13:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]