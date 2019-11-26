Son Dakika › Dünya › Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürecek - Son Dakika Dünya
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürecek
6 saat önce
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK)
ardından yayınlanan bildiride Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:55
MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan'dan "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar Bağdat'ta 3 ayrı bombalı saldırı: 6 ölü, 11 yaralı Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı