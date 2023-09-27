Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak - Son Dakika

Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
Son Güncelleme: 27.09.2023 14:28

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması planlanıyor.

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması planlanıyor. Toplantıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.
Önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren Kurul, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alacak.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.
Toplantıda, Rusya- Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki BM 78'inci Genel Kurulu toplantısının ardından yapılacak MGK'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da başarıyla tamamladığı antiterör operasyonu ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Güvenlik Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak - Son Dakika
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