Milli halterci Ayşegül'e memleketinde coşkulu karşılama

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Ayşegül Çakın, memleketi Aydın'da coşkuyla karşılandı.

Kente kendisini yetiştiren halter antrenörü Yunus Emre Demirtaş ile gelen şampiyon Ayşegül için Aydın Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi.

Davul ve zurnayla karşılanan Ayşegül Çakın, araçtan indikten hemen sonra asker selamı verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da sporcuya çiçek takdim etti.

Törende milli halterci, ailesiyle zeybek oynadı.

Gazetecilere açıklama yapan Fillikçioğlu, Ayşegül'ün "Aydın'ın altın kızı" olarak anılmaya başlandığını, sadece kendilerini değil tüm Türkiye'yi gururlandırdığını söyledi.

Avrupa şampiyonu halterci Ayşegül Çakın ise şunları kaydetti:

"Bu kadar coşkulu ve güzel bir karşılama beklemiyordum. Çok mutluyum. Yaklaşık 3 aydır ailemden uzakta kamptaydım. Bu kadar emek boşa gitmedi. Çok iyi çalıştım. Emeğimizin karşılığını aldım. Şampiyon olduğumuzda söylemiştim; şampiyonluğu Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe gönderiyorum. İnşallah daha iyisi olacak. Olimpiyatlarda da başarılı olmayı çok istiyorum."

Antrenör Demirtaş da Ayşegül'ü 12 yaşından itibaren çalıştırdığını, ilk antrenmandan sonra kendisine sürekli "sen şampiyon olacaksın" diye söylediğini anlattı.

Milli sporcunun çok çalışkan ve özverili olduğunu aktaran Demirtaş, Ayşegül'ün daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Karşılamada sevinç gözyaşları döken anne Naile Çakın ise kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.