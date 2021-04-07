Milli halterci Berfin Altun'dan bronz madalya

Berfin, silkmede 121 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi olurken, toplamda da 209 kiloya ulaşarak 6. sırada yer aldı.

Berfin Altun, Rusya 'nın başkenti Moskova 'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde podyuma çıktı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Berfin Altun, silkmede bronz madalya kazandı.

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