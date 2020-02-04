Milli halterci Bünyamin Sezer'den 1 gümüş, 2 bronz madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli halterci Bünyamin Sezer'den 1 gümüş, 2 bronz madalya - Son Dakika Spor

Milli halterci Bünyamin Sezer'den 1 gümüş, 2 bronz madalya

7 saat önce

Milli halterci Bünyamin Sezer, İran'da düzenlenen 5. Uluslararası Fecr Kupası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Milli halterci Bünyamin Sezer'den 1 gümüş, 2 bronz madalya, System.String[]

Milli halterci Bünyamin Sezer, İran'da düzenlenen 5. Uluslararası Fecr Kupası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota mücadelesi olan ve Reşt şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Bünyamin Sezer, erkekler 67 kiloda podyuma çıktı.

Milli sporcu, koparmada 128 kiloyla gümüş, silkmede 148 ve toplamda da 276 kiloyla bronz madalya elde etti.

Organizasyonda erkekler 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Celil Erdoğdu ise dereceye giremedi.

İran, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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