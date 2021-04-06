Milli halterci Daniyar Ismayilov: Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz

Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda iki altın madalya kazanan milli halterci Daniyar Ismayilov, Avrupa Şampiyonu olduğu ve olimpiyat kotası aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Olimpiyatlarda altın madalya hedeflediğini söyleyen İsmayilov,"Küçük bir sakatlık geçirdik. 1-1.5 ay tedavi sürecim oldu. Burada Avrupa Şampiyonu oldum. Çok şükür olimpiyat kotasını da hak ettik. Olimpiyatlarda daha iyi derece olacak. Olimpiyatlardan da altın madalya ile döneceğiz inşallah" diye konuştu.

4 GÜNÜN SONUNDA 12'NCİ MADALYAMilliler, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 4'üncü günün sonunda 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın 5'inci gününde ise iki milli sporcu mücadele edecek. 71 kiloda Berfin Altun, 81 kiloda ise Celil Erdoğdu altın madalya için podyuma çıkacak.