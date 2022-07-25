Milli halterci Ferdi Hardal, emin adımlarla Paris'e yürüyor - Son Dakika
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Milli halterci Ferdi Hardal, emin adımlarla Paris'e yürüyor

25.07.2022 11:56
Milli halterci Ferdi Hardal, emin adımlarla Paris'e yürüyor

Milli halterci Ferdi Hardal'ın antrenmanından görüntüler Milli halterci Ferdi Hardal ile röportaj Diğer sporcuların antrenmanı Milli halterci Ferdi Hardal, emin adımlarla Paris'e yürüyor 19.

Milli halterci Ferdi Hardal'ın antrenmanından görüntüler

Milli halterci Ferdi Hardal ile röportaj

Diğer sporcuların antrenmanı Milli halterci Ferdi Hardal, emin adımlarla Paris'e yürüyor

19. Akdeniz Oyunları'nda 2 altın madalya kazanan milli halterci Ferdi Hardal:

" Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda da Akdeniz Oyunları'nda olduğu gibi altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum""

"Asıl hedefimiz Paris Olimpiyatları"

ANKARA - 19. Akdeniz Oyunları'ndaki 2 altın madalya başarısını İslami Dayanışma Oyunları'nda da sürdürmeyi hedefleyen Ferdi Hardal, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda kürsüye çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın ardından İslami Dayanışma Oyunları için Ankara'daki hazırlık kampına katılan Ferdi Hardal, hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Olimpiyat madalyasını hedeflediğini anlatan milli halterci Ferdi, "Akdeniz Oyunları öncesinde Arnavutluk'ta Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olmayı hedefliyordum ama hedeflediğimiz gibi gitmedi, üçüncü olabildim. Akdeniz Oyunları'na gelince şampiyon olmayı gerçekten burada da çok istedik. İstediğimiz gibi de oldu, hocalarımızın da bunda büyük emekleri var. Koparma ve silkmede 2 altın madalya kazandım. Akdeniz Oyunları'na ilk kez gitmiştim, o yüzden benim için önemliydi, sonunda da istediğimiz başarıyı elde ettik, onun için mutluyum." diye konuştu.

Bu sezonun hem Avrupa'da hem de Cezayir'de gelen madalyalarla iyi gittiğini ifade eden Ferdi, "Beşincisi Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda da Akdeniz Oyunları'nda olduğu gibi altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'mızı yurdumuz insanlarının önünde okutmak istiyorum, bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Oyunların ülkemizde olması da gerçekten önemli, orada vatandaşlarımıza madalya armağan etmek istiyorum, o yüzden çok çalışıyorum." dedi.

İslami Dayanışma Oyunları'nın ardandan aralık ayında katılacakları Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyatları'na kota kazanabilmek için ayrıca önemli olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Büyükler Dünya Şampiyonası ve bundan sonraki her yarışmadan aldığımız puanlarla olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz, o yüzden çalışmalarımıza hiç ara vermeden, pes etmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı gerçekten çok istiyorum"

Haftada 6 gün, çift idmanla sabah 2 saat, akşam da 3 saat yoğun bir çalışma yaptıklarını aktaran Ferdi, şöyle devam etti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na başlangıçta kota kazandığım açıklanmıştı, Tokyo'da madalya kazanabilecek durumdaydım maalesef oraya bazı sebeplerden dolayı katılamadık. Ancak 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanmayı gerçekten çok istiyorum, madalya da alabilecek konumdayım. Paris'in benim için iyi geçeceğini umut ediyorum, çalışmalarımıza bu hedefle devam ediyoruz. Paris'te madalyayı boynuma takacağım. Rengi ne olursa olsun olimpiyat madalyasını almak istiyorum."

Milli sporcu, 2010 yılında beden eğitimi öğretmeni sayesinde haltere başladığını anlatan, "Beden öğretmenim çok ilgilendi bu spora başlamama yardımcı oldu, onun sayesinde buralara geldik, buradan kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

"Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum"

Üç yaşında bir kız olduğunu da ifade eden Ferdi, sözlerini söyle sürdürdü:

"Kamplardan fazla vakit bulamasam da ailemle kızımla vakit geçirmeyi seviyorum. Tokatlıyım ama 2014'ten beri Gaziantep'te yaşıyorum. Kamplar uzun sürüp bitince kızımla karşılaşmamız duygusal oluyor."

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli halterci Ferdi Hardal, emin adımlarla Paris'e yürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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