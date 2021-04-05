SPOR Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

SPOR Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu

05.04.2021 22:13

Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu olduANKARA, (DHA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 67 kiloda yarışan Muhammet Furkan Özbek koparmada 145 kilo ile altın, silkmede 178 kilo ile altın, toplamda ise 323...

Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu

ANKARA, (DHA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 67 kiloda yarışan Muhammet Furkan Özbek koparmada 145 kilo ile altın, silkmede 178 kilo ile altın, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle koparma, silkme ve toplamda Avrupa gençler rekoru kırarak büyükler Avrupa şampiyonu oldu.

Muhammet Furkan Özbek, altın madalya kazandığı ve İstiklal Marşı'nı dinlettiği için büyük onur duyduğunu söyledi. Özbek ayrıca, antrenörlerinin ve Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar'ın kendisine büyük destek verdiğini için teşekkür etti.

(FOTOĞRAFLI)

SPOR Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu
SPOR Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu
SPOR Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu
SPOR Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu
SPOR Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu
SPOR Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu

Muhammet Furkan, Moskova, Halter, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı Sao Paulo, Alex de Souza'nın göreve başladığını resmen açıkladı Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı
beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi         
23:04
Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu Ağabeyine öldürüleceği mesajını atan genç, başından vurulmuş halde ölü bulundu         
22:58
Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı         
22:38
Manisa'da 4 gencin 'fakir kokaini' kullanarak intihar ettiği iddialarına aileden tepki: Haberler asılsız Manisa'da 4 gencin 'fakir kokaini' kullanarak intihar ettiği iddialarına aileden tepki: Haberler asılsız         
21:38
İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı İntihar için köprüye giden arkadaşlardan biri atladı diğeri vazgeçti! Atlamayan tutuklandı         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi         
19:01
Rakiplerinin kaybettiği haftada Kanarya hata yapmadı! Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u 1-0 yendi Rakiplerinin kaybettiği haftada Kanarya hata yapmadı! Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u 1-0 yendi         
17:54
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 23:27:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Milli halterci Furkan Özbek Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei