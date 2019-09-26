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Milli Halterci Kentli'den Başkan Özcan'a ziyaret

31 dakika önce

Geçtiğimiz yıl 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Milli Halterci Sümeyye Kentli, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Milli Halterci Kentli'den Başkan Özcan'a ziyaret, System.String[]

Geçtiğimiz yıl 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Milli Halterci Sümeyye Kentli, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.


Moskova'da yapılacak olan şampiyonaya Başkan Özcan'ı davet eden Kentli, "Amacım Avrupa Şampiyonu olmak. İkinciliği kendime yediremiyorum. Bir sakatlık dönemi geçirdim. Bu dönemde Nazilli Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübümüz bana maddi manevi çok büyük destek oldular. Özellikle Utku Duru hocamız bana çok destek oldu. Başka bir kulüpte olsaydım belki şu an burada olamazdım. Desteklerinizden dolayı hem sizlere hem kulübümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Nazilli'nin ekonomik, kültürel, sosyal ve sportif anlamda gelişmesi ve kalkınması için gerekli çalışmaları yapacaklarının altını çizen Başkan Özcan; "Nazilli'nin ismi güzel şeylerle duyulsun istiyoruz. Sporda bu başarıları aldığımızı görmek beni çok mutlu ediyor. Biz sizden yalnızca başarı sözü istiyoruz. Spor bir süreç gerektiriyor. Bu süreçte Nazilli Belediyesi olarak gereken desteği vermeye hazırız. Biz sporcularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Nazillimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:42 Kaynak: İHA
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