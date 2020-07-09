Milli halterci Mete Binay'ın doping testi pozitif çıktı

İngiltere 'nin ev sahipliği yaptığı 2012 Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Mete Binay'ın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek