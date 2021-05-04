SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndü - Son Dakika

SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndü

04.05.2021 10:01

SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndüNesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA) - Dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi milli halterci Muammer Şahin, eşi ve çocuğunun bakımını karşılayacak parayı kazanmak için gündüzleri oto yıkamacıda çalıştı, geceleri...

SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndü

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA) - Dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi milli halterci Muammer Şahin, eşi ve çocuğunun bakımını karşılayacak parayı kazanmak için gündüzleri oto yıkamacıda çalıştı, geceleri de kafede garsonluk yaptı. Madalya hayaline ara verip, ailesinin geçimini sağlayacak parayı kazanmak için milli takımın 2019'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlık kampından ayrılan Şahin, günde 19 saat mesai, 5 saat uykuyla yaşam mücadelesi verdi. DHA'nın haberinden sonra haltere geri dönen Şahin, bu yıl Rusya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Muammer Şahin, 2019 yılında DHA'ya verdiği röportajdan sonra iş insanlarının ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün ona destek olduğunu belirterek, 'Konu maddiyat konusu olunca ben günübirlik işlerde çalışıp Avrupa Şampiyonaları'na öyle hazırlanıyordum. Bir de kulübümün verdiği destekle. O aralar sıkıntılarımız olmuştu maddiyat açısından. Dünya Şampiyonası kampını bırakmak zorunda kalmıştım. Çünkü evli olmam ve çocuğumun olması beni çok zora sokmuştu. O zaman yayınlanan haberden sonra sağ olsun iş adamlarımız, Ankara ASKİ Spor Kulübü destek çıktılar. Şu an tekrar istediğim yerdeyim. 1-2 sene antrenman yapmayıp tekrar bu arenaya çıkıp 3 ay hazırlanmayla Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda bu dereceyi aldım' dedi.

'MADDİ SIKINTILARDAN DOLAYI DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA KATILAMAMIŞTIM'

27 yaşındaki milli halterci, altın madalyayı 1 kilo ile kaçırdığını vurgulayarak, 'Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkeme gümüş madalya kazandırdım. Amacımız altın madalyaydı ama içimizdeki sevinç buruk 1 kiloyla şampiyonluk kaçınca o sevinci biraz buruk yaşıyoruz. Bundan önce 2019'da yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı iş konusunda, bazı ciddi maddiyatlardan dolayı tekrar toparlanmama bazı engeller olmuştu. O zaman Dünya Şampiyonası'na katılamamıştım. Bu benim için çok zor dönemlerdi. Ama sağ olsun iş adamlarımız ve Ankara ASKİ Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sayın Başkanımız Mansur Yavaş, kulüp başkanımız Yüksel Arslan, genel koordinatörümüz Abdullah Çakmar, sağ olsun ilgilendiler. İş adamlarımız çok ilgilendi. Ben tekrar 2021 yılında Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkeme gümüş madalya kazandırdım. Her anın özlemini yaşayarak o zamandan bu zamana kadar sıkıntılar çektik ama sıkıntımızın meyvesini de aldığımıza inanıyorum. Önümde şu anda eğer düzenlenir ise İslam Oyunları var. Bu İslam Oyunları'nda ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. Eğer pandemiden dolayı Dünya Şampiyonası düzenlenirse ilk 3 hedefim inşallah altın madalya öyle hedefliyorum' diye konuştu.

'COVİD-19 ATLATTIM, TOPARLANMA SÜRECİM YOĞUN GEÇTİ'

Covid-19'a yakalandığını aktaran milli sporcu sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bazı durumlardan dolayı toparlanma sürecim çok yoğun geçti. Çok uğraştırdı beni. Şimdi iyiyim önümde daha büyük hedeflerim var. 27 yaşındayım 2 çocuk babasıyım; bir kız, bir erkek. Biri 4 yaşında, diğeri 5 aylığa yeni girdi. Onlar için mücadele ediyorum, ülkem için, bayrağım için mücadele ediyorum. Her yarışma öncesi şunu tekrarlıyoruz. Biz ay-yıldızlı bayrağın dalgalandığı her yerde varız diyoruz. Türk gençliği olarak bizden aşağıdaki genç kardeşlerimize örnek bir insan olarak bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah daha başarılar olacak. Daha iyi hedefler olacak, bu hedefleri de uygulayacağız inşallah.'

'HEDEFİM HEP ALTIN MADALYA'

Milli halterci Muammer Şahin, her zaman hedefinin altın olduğunu kaydederek, 'Bundan sonraki hedefim daha ileri, hep ileri düşüncesiyle altın madalya. Ülkemi daha iyi temsil edebilme. İnşallah olimpiyata hazırlanacaktım ama yarıştığım sıklet olimpiyattan çıkarılması ve zamanımın olmamasından dolayı katılamayacağım. Ama 2024 Olimpiyatları'nda öyle hedeflerim var ki inşallah çıktığım bütün şampiyonalarda altın madalya almak istiyorum' ifadelerini kullandı.

SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndü
SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndü
SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndü
SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndü
SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndü

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Muammer Şahin, Ankara, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı
Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti         
11:43
Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı         
11:26
Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü         
11:15
Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı         
10:59
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor         
10:35
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı         
09:01
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme         
07:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 12:02:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Milli halterci Muammer Şahin, DHA'nın haberinden sonra haltere geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement