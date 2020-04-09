Milli halterci Muammer Şahin, olimpiyatlara sığınakta hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli halterci Muammer Şahin, olimpiyatlara sığınakta hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Milli halterci Muammer Şahin, olimpiyatlara sığınakta hazırlanıyor

15 dakika önce

MİLLİ halterci Muammer Şahin (26), koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na oturduğu apartmanın sığınağında hazırlanmaya başladı.

Milli halterci Muammer Şahin, olimpiyatlara sığınakta hazırlanıyor, System.String[]

MİLLİ halterci Muammer Şahin (26), koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na oturduğu apartmanın sığınağında hazırlanmaya başladı. Komşularından izin alarak antrenmanlara başladığını belirten Şahin, "Komşular rahatsız olmasın diye fazla ses çıkarmamaya gayret gösteriyorum. Olimpiyatlara evimin sığınağında devam ediyorum" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) koronavirüs nedeniyle Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın, 2021 yılında yaz sonunu geçmemek kaydıyla, yine 'Tokyo 2020' adıyla düzenlenmesine karar verdi. Kayserili Milli halterci Muammer Şahin de 6 ay önce olimpiyatlara girebilmek için kampa girdi. Ankara ASKiSPOR'un sporcusu olan Şahin, koronavirüs salgının ortaya çıkması sonrası tedbir amaçlı spor salonlarının kapatılmasının ardından Kayseri'deki evine döndü. Kariyerinde dünya şampiyonluğu unvanı bulunan milli halterci, olimpiyatların ertelenme haberini aldıktan sonra da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milli halterci Muammer Şahin, komşularından izin alarak oturduğu apartmanın sığınağında çalışmaya başladı. Muammer Şahin, sığınakta barlara ağırlık takarak halter çalışması yapıyor.

"ÇALIŞMALARIMA SIĞINAKTA DEVAM EDİYORUM"

Türkiye'yi pek çok ulusal arenada temsil eden Muammer Şahin, "Kariyerime 2007 yılında Kayseri'de başladım. Hala devam ediyorum. Koronavirüs nedeniyle antrenmanlarımızı binanın sığınağında yapıyorum. Çünkü uluslararası düzeyde bir salgın var. Alınan tedbirlerden dolayı da salonlarımız kapalı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. Koronavirüs nedeniyle bu organizasyon 2021 yılının Haziran ayına alındı. Çalışmalarımı aralıksız devam ettiriyorum. Olimpiyatlara evimin sığınağında devam ediyorum" dedi.

"DAHA İYİ HAZIRLANACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Apartman sakinlerinin de kendisine çok büyük destek olduğunu belirten Şahin, "Koronavirüs ortaya çıkmadan önce 6 aylık bir süreçten geçtik. Çok iyi bir kamp dönemi ve antrenmanlarımız oldu. Bu süreçte de Kayseri Gençlik Spor İl Müdürümüz ve bölge antrenörlerim gerekli desteği verdi. İş insanları da desteklerini esirgemedi. Hepsine teşekkür ediyorum. Komşularımıza sığınakta antrenman yapmak istediğimi ve Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak istediğimi söyledim. Dayanışma içinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Komşularıma da bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Normal şartlarda haftanın 6 günü antrenman 1 gün dinlenme olarak çalışma yapıyordum. Şu an komşular rahatsız olmasın diye haftanın 4 günü antrenman yapıyorum ve ses çıkarmamaya gayret gösteriyorum. Olimpiyatların ertelenmesi sonrası daha iyi hazırlanacağımı düşünüyorum. Her şerde bir hayır vardır. Vatandaşlarımız evden dışarı çıkmasın, temastan kaçınsın" ifadelerini kullandı.

- Kayseri
Muammer Şahin, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:36 Kaynak: DHA

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