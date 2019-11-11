Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun altın madalyası için suç duyurusu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızları, 1991'de Almanya'da gerçekleştirilen Donaueschingen Halter Şampiyonasında Süleymanoğlu'nun kazandığı madalyayı elinde bulundurduğunu iddia eden C.T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu avukatları Aziz Demir aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sundu.

Dilekçede, Naim Süleymanoğlu'na ait 1991 Almanya Donaueschingen Halter Şampiyonası madalyasının şüpheli C.T'de olduğunun basın ve yayın yoluyla öğrenilmesi üzerine gerekli kovuşturma ve soruşturmanın yapılması ve madalyaya el konulmasına ilişkin ek şikayet dilekçesi yazıldığı belirtildi.

Naim Süleymanoğlu'nun hayatı boyunca 7 dünya, 6 Avrupa ve 3 olimpiyat şampiyonluğu madalyası kazandığı, bu madalyaların da evde olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan dilekçede, emniyet mensubu ve bilirkişi marifetiyle 3 Kasım 2019'da yapılan keşif ve aramada evde herhangi bir bulguya rastlanılmadığının ifade edildiği anlatıldı.

Dilekçede, söz konusu altın madalyaların maddi değeri yanında manevi değerinin çok yüksek olduğu, Türk toplumu ve Naim Süleymanoğlu'nun ailesi için madalyaların kıymetinin büyük olduğu, bu nedenle madalyaların kanuni hak sahiplerine teslim edilmesi ve kötü niyetli kişilerin elinden alınmasının gerektiği vurgulandı.

Madalyaların Mustafa Uslu ve şirketi tarafından çekilen filmde kullanıldığı, mahkemenin bu madalyaların iadesi amacıyla Uslu'ya muhtıra çıkarttığı ancak Uslu'nun madalyaları anne Hatice Süleymanoğlu'na teslim ettiği beyanında bulunduğu belirtilen dilekçede, gerçekliğinden şüphe edilen bu beyanın tereke dosyasına sunulduğu kaydedildi.

Dilekçede, şu tespitlere yer verildi:

"Yapılan araştırmalar ve basın yayın yoluyla çıkan haberler neticesinde murisin kayıp olan altın madalyalarından biri olan 1991 yılında Almanya Donaueschingen Halter Şampiyonasında kazandığı madalyanın, eskiden arkadaşı olan C.T'de olduğu bilgisine ulaştık. Madalyanın terekeye ait olması sebebiyle murise ait madalyanın hangi sebeple bu kişide bulunduğunun tespiti gerekmektedir.

Murisin şampiyonalarında kendisini çalıştıran antrenörü, alınan bu başarıların bir hatırası olarak muristen bir madalyasını kendisine vermesini istemiştir. Ancak muris, kendisi için çok kıymetli olan bu madalyalardan bir tanesini dahi antrenörüne vermemişken birkaç defa yemek yediği, kayak yaptığı bir kişiye maddi ve manevi değeri yüksek olan madalyayı hediye olarak vermesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Ayrıca muris kendisini Türkiye'ye getiren Turgut Özal'a madalya hediye etmemişken, şüpheli C.K'nin murisin kendisine madalya hediye ettiğini belirtmesi gerçeklikten uzaktır. Murise ait altın madalyaya el konulması amacıyla ek şikayet dilekçesiyle savcılığa başvurmak hasıl olmuştur."

Dilekçede, şüpheli C.T'nin "hırsızlık", "emniyeti suistimal" ve "mala zarar verme" suçlardan cezalandırılması istendi.

Avukat Demir, 8 Ekim 2019'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, Süleymanoğlu'nun madalyalarının kayıp olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.