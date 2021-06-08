Üye Girişi
Milli halterci Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi - Son Dakika

Milli halterci Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi

08.06.2021 10:47
Milli halterci Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi, System.String[]

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda silkmede bronz madalya kazanan milli sporcu Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda silkmede bronz madalya kazanan milli sporcu Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi.

Ödül törenine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Meclis üyeleri, başarılı sporcu Nuran Yalçın, antrenörü Murat Korkmaz, Akşehirspor ve Ak Nasreddinspor yöneticileri ile belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Ödül töreni öncesi sporcu Nuran Yalçın'ın geçmişten dünya üçüncülüğüne kadar uzanan spor hayatı ile ilgili kısa bir slayt gösterisi izlendi.

Slayt gösterisinin ardından bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Nuran kızımız bizi gururlandırdı, kendisini çok tebrik ediyoruz. Bizi gururlandırdınız, heyecanlandırdınız, mutlu ettiniz, Allah da sizi gururlandırsın, mutlu etsin. Orada Türk bayrağının dalgalanması zaten ülkemiz için bir gurur ama Akşehir'imiz, Konya'mız için de bu ayrı gurur." dedi.

Başkan Akkaya, konuşmasının ardından, Nuran Yalçın'a yarım altın, antrenörü Murat Korkmaz'a da çeyrek altın hediye etti.

Başkan Akkaya, sporun özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan ve yanlış düşüncelerden uzaklaşmasına katkı sağladığına değinerek, Akşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Akşehir Belediyesi, Özbekistan, Akşehir, Halter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli halterci Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu 10:45 Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi 10:36 Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor 10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek 10:28 Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği ezen taksici, arkasına bakmadan yoluna devam etti 09:28 Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği ezen taksici, arkasına bakmadan yoluna devam etti
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın 09:12 Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım 00:37 Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım

Son Dakika Haberleri
10:51 Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi
10:44 Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu
10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu
10:35 Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi
10:34 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
10:28 Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek
10:02 Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'den Falcao için şok sözler: Transferi kulübe ihanettir
09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı
09:49 Muaythai Milli Takım seçmeleri Aydın Kuşadası'nda gerçekleşti! Gençlerden büyük ilgi
Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:34
Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti         
10:29
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 10:57:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli halterci Nuran Yalçın, Akşehir Belediyesi'nce altınla ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement