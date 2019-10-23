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Milli halterci Romanya'da tarih yazdı

27 dakika önce

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Batuhan Yüksel, Avrupa ikincisi oldu.

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Pursaklar Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Batuhan Yüksel, Avrupa ikincisi oldu.

Bükreş'te devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Batuhan Yüksel, koparmada ve silkme hareketinin toplamında yapmış olduğu 312 kilo ile bronz madalyanın sahibi olurken, silkmede ise 177 kilo kaldırarak Avrupa ikincisi oldu. Gümüş madalya kazanan milli halterci Yüksel, elde ettiği başarıdan dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade ederek, "Madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum" dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Madalya alan sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müsabaka sonrası milli sporcuyu arayarak tebrik eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Böyle başarılı gençlerin yetiştiğini görünce spora verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunu görüyorum. İlçemiz adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(İHA)

Pursaklar, Romanya, Bükreş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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