Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi

07.03.2022 16:46

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, anne olmanın başarıyı engellemediğini belirtti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, anne olmanın başarıyı engellemediğini belirtti.

Hem anne olarak ailesiyle hem de halterde kazandığı başarılarla bu branşa başlamak isteyen kadınlara örnek olan milli halterci Şaziye Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulundu.

Başarmak için inanmanın ve çok çalışmanın gerektiğini ifade eden Şaziye Erdoğan, "Tüm kadınlarımız ve özellikle genç kızlarımız kendilerine güvensinler ve her şeyi yapabileceklerine inansınlar, bu sporda da hayatta da akıllarında olsun. Kadınlarımız istedikten sonra yapamayacakları hiç bir şey yok." dedi.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan milli halterci, "Kendimden örnek vermem gerekirse ben en büyük başarılarımı sakatlandıktan sonra da pes etmeyerek, evlenip evlat sahibi olduktan sonra başardım. Kendinize inanın, başkasının hikayesine ortak olmayın, kendi hikayenizin başrol oyuncusu olun. Sahip olduğunuz güç içinizde, onu çıkarmak sizin elinizde. Bunu sakın unutmayın." ifadelerini kullandı.

Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi
Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi
Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti Son dakika haberi | Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti Son dakika haberi... Kadın sağlık çalışanları, şehit annelerine cüzdan dikti Son dakika haberi... Kadın sağlık çalışanları, şehit annelerine cüzdan dikti

Dünya Kadınlar Günü, Milli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:54:49. #1.11#
SON DAKİKA: Milli halterci Şaziye Erdoğan anne olmanın başarıyı engellemediğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement