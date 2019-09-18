Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland 'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazandı.

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AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu

Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük'ün yüzde 50'si 10 milyon TL'ye satıldı

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok