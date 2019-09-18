Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın...
52 dakika önce
Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazandı.
Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?" AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük'ün yüzde 50'si 10 milyon TL'ye satıldı Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok