Son Dakika Haberleri: Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın...
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Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın...

52 dakika önce

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazandı.

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın..., System.String[]

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazandı.

Tayland, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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