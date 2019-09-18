Son Dakika Haberleri: Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın...
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Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın...

1 saat önce

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazandı.

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın..., System.String[]

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Tayland, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:51 Kaynak: İHA
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