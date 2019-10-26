Son Dakika Haberleri: Milli halterci Tuğçe Boynueğri koparmada Avrupa üçüncüsü oldu
Son Dakika Spor Milli halterci Tuğçe Boynueğri koparmada Avrupa üçüncüsü oldu

Milli halterci Tuğçe Boynueğri koparmada Avrupa üçüncüsü oldu

1 saat önce

Milli sporcu Tuğçe Boynueğri, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 87 kilo koparmada 99 kilo ile bronz madalya kazandı.

Milli halterci Tuğçe Boynueğri koparmada Avrupa üçüncüsü oldu, System.String[]

Milli sporcu Tuğçe Boynueğri, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 87 kilo koparmada 99 kilo ile bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki şampiyonanın dokuzuncu gününde mücadele eden Tuğçe Boynueğri, koparmada 99 kilo ile bronz madalya alırken, silkmede 120 kilo ile dördüncü toplamda ise 217 kiloluk derecesiyle dördüncü oldu.

Bu madalya ile Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın dokuzuncu günün sonunda millilerin toplam madalya sayısı 14 altın, 8 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 35'e ulaştı.

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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