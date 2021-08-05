Milli halterci Vali Atay'ı ziyaret etti

Düzce'nin olimpiyatlara gönderdiği ilk sporcu olan milli halterci Nuray Levent Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ve Düzce'yi 64 kilogramda halterde temsil eden ve 9. olan Milli Halterci Nuray Levent makamında ağırladı. Atay, Nuray Levent'i tebrik etti başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, halter sporuna başlamasında ve bugünlere gelmesinde büyük emeği olan antrenörü Yasin Aydın, ve Levent ailesi'de hazır bulundu. - DÜZCE