Son Dakika Haberleri: Milli Halterciden Dünya Rekoruyla 3 Altın Madalya

Milli Halterciden Dünya Rekoruyla 3 Altın Madalya

18 dakika önce

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın 6. gününde 76 kiloda mücadele eden Dilara Narin koparmada 96 kilo, silkmede 129 kilo toplamda ise 225 kiloluk derecesiyle dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalya kazandı.

Milli Halterciden Dünya Rekoruyla 3 Altın Madalya, System.String[]
Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın 6. gününde 76 kiloda mücadele eden Dilara Narin koparmada 96 kilo, silkmede 129 kilo toplamda ise 225 kiloluk derecesiyle dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalya kazandı.

ABD'de süren Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcuların madalya sayısı 9 altın, 3 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 20 madalyaya ulaştı. 76 kiloda mücadele eden Dilara Narin koparmada 96 kilo, silkmede 129 kilo toplamda ise 225 kiloluk derecesiyle dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalya kazandı. Dilara Narin madalyasını Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz'dan aldı ve sevincini ise Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve teknik heyetle yaşadı.

96 kiloda yarışan Onur Demirci ise 1 altın, 1 bronz ve 1 gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Dilara Narin'i elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. Taşpınar, "Yıldızlar Dünya Şampiyonası rekoru kırarak 3 altın madalyaya uzanan genç kardeşimizi ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. Ülke olarak böyle başarılara ihtiyacımız var. Halter olarak özellikle altyapıda önemli başarılar elde etmek bizleri gururlandırıyor" diyerek hiçbir başarının tesadüf olmadığını yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Taşpınar, Spor
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