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Milli halterciler 5. Fecr Kupası için İran'a gitti
6 saat önce
Halter Milli Takımı, 5. Fecr Kupası'na katılmak üzere İran'a gitti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Halter Milli Takımı, 5. Fecr Kupası'na katılmak üzere İran'a gitti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota mücadelesi olan Uluslararası 5. Fecr Kupası, 1-5 Şubat tarihlerinde İran'ın Reşt şehrinde düzenlenecek.
Türkiye'yi temsil edecek Halter Milli Takımı'ndaki sporcular Celil Erdoğdu ile Bünyamin Sezer ve 2 antrenör İran'a uğurlandı.
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