Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

6 saat önce

Rusya'da 2-12 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak Büyük Erkekler Halter Milli Takımı, Çorum'da kampa girdi.

Rusya'da 2-12 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak Büyük Erkekler Halter Milli Takımı, Çorum'da kampa girdi.

Halter Milli Takım Antrenörü Raif Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda en iyi sonucu almak istediklerini söyledi.

Kampın 2020 olimpiyatları için de önemine işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Çorum'daki kampımız, Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlık niteliği taşıyor. Nisan ayında yapılacak şampiyona aynı zamanda olimpiyatlar için kota belirleme niteliği taşıyor. Dolayısıyla sporcularımızın olimpiyat öncesi girebileceği son yarışma. Nisandan sonra olimpiyatlara gidecek sporcular belli olacak. Sporcularımızın bu uluslararası müsabakalarda madalyalar almasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda olimpiyatlara gidecek kotayı elde etmek için mücadele edeceğiz."

Özel, şampiyonaya günde çift antrenmanla hazırlandıkların belirterek, "Kampımız bu ayın sonuna kadar devam edecek. Güzel bir ortamımız var. Sporcularımızla ve hocalarımızla en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Kampın 8 sporcu ile başladığını, yarışmaya ise 10 sporcunun gideceğini aktaran Özel, "Kampta normalde 10 sporcu olması gerekiyor. Gençler kampında olan sporcularımız, daha sonra buraya katılacak. Onlarla hazırlıkları tamamlayıp Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." ifadelerini kullandı.

Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Avrupa, Çorum, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı
Juventus, Merih Demiral'ı bırakmıyor Son Dakika: Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Kurayı yorumlayan Şenol Güneş: Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:07:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli halterciler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]