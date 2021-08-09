Milli halterciler Davraz'da kampa girdi

Türkiye 23 Yaş Altı Kadın Halter Milli Takımı 2 ay sürecek kamp için Davraz'a geldi. Kampta toplam 20 sporcu bulunuyor.

Halter Milli Takımı'nın genç sporcuları Finlandiya'da 24 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için Davraz Yüksek Rakımlı Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Ay yıldızlı sporcular 2 ay boyunca teknik direktör ve antrenörler nezaretinde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürecek. Milli Takım Antrenörü Gamze Şen, 1 Ağustos'ta başlayan kampta çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ettiklerini belirterek Davraz kampının Finlandiya'nın rakımına yakın olması, iklim ve coğrafi yapısından dolayı sporcuların performanslarına katkı sağlayacağını söyledi. Davraz Yüksek Rakımlı Kamp Merkezi milli haltercilerin yanı sıra Eskrim Milli Takımı kampına da ev sahipliği yapacak. - ISPARTA