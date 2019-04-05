Milli Halterciler Gürcistan'a Gitti

Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım kafileleri Gürcistan'a gitti.

Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım kafileleri Gürcistan'a gitti.



Batum kentinde yarın başlayacak ve 41 ülkeden, 342 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi onar erkek ve kadın sporcu temsil edecek.



Şampiyonada yarın ilk olarak erkekler 55 kiloda Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin, kadınlar 45 kiloda da Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan podyuma çıkacak.



Milli takımlarda yer alan kadın ve erkek sporcular şöyle:



Kadınlar:



45 kilo: Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan



49 kilo: Pelinsu Bayav



55 kilo: Ayşegül Çoban Başol



59 kilo: Ayşegül Çakın



64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun



76 kilo: Dilara Narin ve Rabia Kaya



+87 kilo: Melike Günal



Erkekler:



55 kilo: Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin



61 kilo: Ferdi Kardal ve Bünyamin Sezer



67 kilo: Daniyar İsmayilov



73 kilo: Muhammed Furkan Özbek ve Ramazan İlhan



81 kilo: Celil Erdoğdu



96 kilo: İbrahim Arat



102 kilo: Resul Elvan

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