Son Dakika Haberleri: Milli Halterciler Gürcistan'a Gitti

Milli Halterciler Gürcistan'a Gitti

5 dakika önce

Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım kafileleri Gürcistan'a gitti.

Milli Halterciler Gürcistan'a Gitti, System.String[]
Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak milli takım kafileleri Gürcistan'a gitti.

Batum kentinde yarın başlayacak ve 41 ülkeden, 342 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi onar erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

Şampiyonada yarın ilk olarak erkekler 55 kiloda Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin, kadınlar 45 kiloda da Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan podyuma çıkacak.

Milli takımlarda yer alan kadın ve erkek sporcular şöyle:

Kadınlar:

45 kilo: Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan

49 kilo: Pelinsu Bayav

55 kilo: Ayşegül Çoban Başol

59 kilo: Ayşegül Çakın

64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun

76 kilo: Dilara Narin ve Rabia Kaya

+87 kilo: Melike Günal

Erkekler:

55 kilo: Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin

61 kilo: Ferdi Kardal ve Bünyamin Sezer

67 kilo: Daniyar İsmayilov

73 kilo: Muhammed Furkan Özbek ve Ramazan İlhan

81 kilo: Celil Erdoğdu

96 kilo: İbrahim Arat

102 kilo: Resul Elvan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:47 Kaynak: AA

Avrupa, Gürcistan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrfan Can Eğribayat, Galatasaray'ın Kulübüyle Transfer Görüşmesi Yaptığını Açıkladı! Fenerbahçe'de Fener Ol Kampanyası Başladı! İşte Detaylar Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı! Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 10:52:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Halterciler Gürcistan'a Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]