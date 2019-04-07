Son Dakika Haberleri: Milli Haltercilerden 6 Madalya

Milli Haltercilerden 6 Madalya

38 dakika önce

Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde mücadele eden milli sporcular, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Milli Haltercilerden 6 Madalya, System.String[]
Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde mücadele eden milli sporcular, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, milli sporcular Bünyamin Sezer, Ferdi Hardal ve Ayşegül Çoban Başol madalya mücadelesi verdi.

Erkekler 61 kiloda podyuma çıkan Bünyamin Sezer, koparmada 132 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı. Silkmede 151 kiloyla 6. sırada kalan milli halterci, toplamda 283 kiloluk derecesiyle de gümüş madalya elde etti.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Ferdi Hardal, koparmada 127 kiloyla bronz, silkmede 155 kiloyla gümüş ve toplamda 282 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

Kadınlar 55 kiloda ise Ayşegül Çoban Başol, silkmede 106 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti.

Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:21 Kaynak: AA

Avrupa, Spor
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