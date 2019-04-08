Milli Haltercilerden 6 Madalya

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Victor Moses'ın Yerine Nijerya Milli Takımına Nwakaeme Çağrılacak

Sinan Bolat Belçika'nın En İyi Kalecisi Seçildi

Muazzez Ersoy'dan İddialı Çıkış: Lady Gaga Beni Taklit ve Takip Ediyor!