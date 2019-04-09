Son Dakika Haberleri: Milli Haltercilere Kayseri'de Coşkulu Karşılama

Milli Haltercilere Kayseri'de Coşkulu Karşılama

1 saat önce

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Muammer Şahin ve Muhammet Akkaya, memleketleri Kayseri'ye geldi.

Milli Haltercilere Kayseri'de Coşkulu Karşılama, System.String[]
Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Muammer Şahin ve Muhammet Akkaya, memleketleri Kayseri'ye geldi.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler 55 kiloda koparmada gümüş, silkme ve toplamda bronz madalya kazanan Muammer Şahin ile aynı kiloda koparma, silkme ve toplamda 9. olan Muhammet Akkaya, Kayseri'de törenle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri'de yetişen sporcuların Avrupa'da milli takım forması altında derece yapıp, madalya kazanmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Yeni yetişen sporcular ile halter branşının eski günlerine dönmeye başladığını aktaran Eskici, "Özellikle halterde özlenen bir başarı var. Dereceler gelmeye başladı. Bu başarılar uzun soluklu çalışmanın neticesinde ortaya çıkıyor. Büyük emek harcanıyor. Ben bu başarıyı gösteren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milli sporcu Muammer Şahin de 13 senedir halterle uğraştığını, bu spora Kayseri'de başladığını, şampiyonadan madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:41 Kaynak: AA
Avrupa, Muammer Şahin, Kayseri, Spor
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