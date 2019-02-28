Son Dakika Haberleri: Milli Haltercilerin Çorum Kampı Sona Erdi

Milli Haltercilerin Çorum Kampı Sona Erdi

7 dakika önce

Gürcistan'da 1-15 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak Büyük Erkekler Halter Milli Takımı'nın Çorum'daki hazırlık kampı sona erdi.

Milli Haltercilerin Çorum Kampı Sona Erdi, System.String[]
Gürcistan'da 1-15 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak Büyük Erkekler Halter Milli Takımı'nın Çorum'daki hazırlık kampı sona erdi.

Halter Milli Takım Antrenörü Hasan Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlık kampının 1 Şubat'ta başlayan ilk etabını tamamladıklarını, ikinci etap çalışmalarına Ankara'da devam edeceklerini söyledi.

Sporcuların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Toker, "Yarın başlayacağımız 2. etap hazırlık kampımızda antrenmanlarımızı ağırlaştırarak sürdüreceğiz. Oldukça verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Çorum'daki kampta genç sporcular ile tecrübeli sporcuları bir araya getirdiklerini aktaran Toker, "Burada genç sporcularımız ile tecrübeli sporcularımızı bir araya getirdik. Kampta 1987 doğumlu sporcumuz da var, 2001 doğumlu da var. Genç sporcularımızın, yetişkin sporcularımızdan tecrübe edinerek uzun yıllar milli takımımıza hizmet etmelerini sağlamak istiyoruz. Gürcistan'dan en az 5 madalya ile dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Gürcistan'daki Avrupa Şampiyonası'na gitmek için hazırlıklarını sürdüren milli sporcu Erol Bilgin de 21 yıldır halterle ilgilendiğini söyledi. Bu sürede 8 Avrupa şampiyonluğu, 2 kez de dünya ikinciliği elde ettiğini dile getiren Bilgin, Gürcistan'a gidecek 10 kişilik kadroda yer alması durumunda 9'uncu şampiyonluğunu alarak Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini bildirdi.

Çorum'daki kampta performansını başladığı güne nazaran hayli artırdığını dile getiren Bilgin, "Hepimizin morali oldukça yüksek. İlk etabı tamamladık, ikinci etapta da hazırlıklarımızı yoğun şekilde sürdürerek Gürcistan'da şampiyonluklar yaşamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:20 Kaynak: AA

Gürcistan, Çorum, Yenikadinda Gösterme, Spor
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