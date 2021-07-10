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Milli hava savunma sistemlerinden müjdeli haber! HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi, HİSAR O+ seri üretime geçme aşamasına geldi - Son Dakika

Milli hava savunma sistemlerinden müjdeli haber! HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi, HİSAR O+ seri üretime geçme aşamasına geldi

10.07.2021 14:37

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından "HİSAR Hava Savunma Sistemleri"nde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi. "HİSAR'dan iki müjde birden." ifadesini kullanan Demir, "HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli hava savunma sistemlerinden iki müjde! HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi, HİSAR O+ seri üretime geçme aşamasına geldi

MENZİLLERİ 15 VE 25 KİLOMETRE

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada da konuya ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre, HİSAR Hava Savunma Sistemleri, SSB projesi olarak, Aselsan- Roketsan iş birliğinde yerli ve milli şekilde yürütüldü. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip Türkiye'de mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR A+ SİSTEMİNİN TÜM UNSURLARI TSK'YA TESLİM EDİLDİ

HİSAR A+ Projesi'nde Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan füze fırlatma sistemleri ve füzelerin envantere girmesinden sonra, son olarak tek başına görev yapabilmek üzere gerekli tüm alt sistemleri üzerinde bulunduran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (Otonom HİSAR A+) de teslimatı gerçekleşti. Böylece HİSAR A+ sisteminin tüm unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı yapılmış oldu. Otonom HİSAR A+ zırhlı mekanize ve hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edecek. Sistem, zorlu arazi şartlarında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi ve tek başına görev yapabilme kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.

HİSAR O+ NOKTA VE BÖLGE HAVA SAVUNMA GÖREVLERİ YAPACAK

HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, son olarak gerçekleştirdiği harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha etmeyi başardı. Sistem böylece seri üretime geçme aşamasına geldi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR O+ sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek.

HİSAR O+ sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma altyapısı bulunuyor. Sistem, Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem, Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze ve RF Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor.

Milli hava savunma sistemlerinden müjdeli haber! HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi, HİSAR O+ seri üretime geçme aşamasına geldi
Milli hava savunma sistemlerinden müjdeli haber! HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi, HİSAR O+ seri üretime geçme aşamasına geldi

Füze Sistemi, İsmail Demir, Milli, Füze, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Milli hava savunma sistemlerinden müjdeli haber! HİSAR A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi, HİSAR O+ seri üretime geçme aşamasına geldi - Son Dakika Ekonomi


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